Інститут вивчення війни: кремль готує економіку рф до затяжної війни

Влада росії, схоже, готує економіку країни до затяжної війни з Україною. кремль намагається мобілізувати економіку і промисловість для підтримки армії.

Про це йдеться у зведенні Інституту ведення війни (ISW).

Для мобілізації економіки на розгляд Держдуми рф внесена поправка до федеральних законів про підтримку збройних сил, яка передбачає введення «особливих заходів в економічній сфері», що зобов’язують російські підприємства підтримувати війська і так звані «спеціальні та антитерористичні операції».

Поправка забороняє підприємствам відмовлятися від держзамовлень на забезпечення «військових операцій». Це означає, що працівникам доведеться більше працювати, оскільки рф має дефіцит основних матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки.

«Президент росії володимир путін, швидше за все, мобілізує російську економіку і промисловість на підтримку воєнних дій, але ще не вжив паралельних заходів щодо мобілізації російської робочої сили у великих масштабах», — зазначено у зведенні.