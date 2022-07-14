Міністр юстиції: Рінат Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що мільярдер Рінат Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, оскільки він вийшов з медіа-бізнесу, а його бізнес-партнер Вадим Новинський склав мандат нардепа.

Про це він розповів під час дискусії ОПОРА.Live.

«Пан Новинський був прямим звʼязком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандата прибрала прямий звʼязок пана Ахметова з парламентом і найочевиднішу ознаку його участі в політичному житті», — сказав міністр.

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, імовірно, відмовився від своїх медіа не остаточно.

«Це моя субʼєктивна думка. Не готовий говорити, що це так, але здається, що юридично це «нога у дверях» з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес», — пояснив міністр.