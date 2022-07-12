Уже 16 суден зайшли до українських портів за зерном, але в заторах ще 90

На вечір вівторка, 12 липня, 16 суден пройшли гирлом Бистре суднового ходу річки Дунай — Чорне море, щоб завантажити українське зерно, проте ще 90 суден стоять у черзі.

Міністерство інфраструктури України повідомляє, що понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги, щоб зайти в українські порти. Загалом на рейді румунського каналу Суліна перебувають 135 суден.

Пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дозволяють приймати лише чотири судна при необхідності щонайменше у вісім суден на добу. Наразі уряд веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії про збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

«За цих умов і наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо, що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване, і ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тисяч тонн», — розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.