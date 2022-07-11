Перші вісім іноземних суден прибули до українських портів для перевезення зерна Дунаєм

Військово-морські сили ЗСУ долучились до організації перевезень української агропродукції через гирло Бистре річки Дунай. Перші вісім іноземних суден вже прибули до українських портів.
Про це повідомила пресслужба ВМС України.
Також там зазначили, що перевезення по цьому каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.
«Раніше, через блокаду цивільного судноплавства світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу», — додали у ВМС.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні сумнівалися, чи погоджуватися на нього.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.