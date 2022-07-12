У Британії визначилися кандидати на посаду премʼєр-міністра країни

У Великій Британії визначився перелік кандидатів, які пройшли до наступного етапу боротьби за посаду лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра країни.

Про це повідомляє Sky News.

До першого туру пройшли вісім депутатів:

глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс;

колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант;

молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордаунт ;

; генеральний прокурор Суелла Браверман;

міністр фінансів Ріші Сунак ;

; голова парламентського комітету із закордонних справ Том Тугендхат;

колишній міністр з питань рівності Кемі Баденок;

канцлер Казначейства Надхім Захаві.

Незадовго до оголошення списку колишній міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

Імʼя нового премʼєр-міністра Великої Британії стане відомим 5 вересня.

Сам Борис Джонсон відмовився підтримати будь-кого з кандидатів, заявивши, що не хоче знижувати їхні шанси.

«Робота премʼєр-міністра на даному етапі полягає в тому, щоб дати партії можливість ухвалити рішення», — сказав він.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Саме йому пророкували перемогу, а рейтинги показували найвищий рівень підтримки.