У Британії визначилися кандидати на посаду премʼєр-міністра країни

У Великій Британії визначився перелік кандидатів, які пройшли до наступного етапу боротьби за посаду лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра країни.
Про це повідомляє Sky News.
До першого туру пройшли вісім депутатів:
- глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс;
- колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант;
- молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордаунт;
- генеральний прокурор Суелла Браверман;
- міністр фінансів Ріші Сунак;
- голова парламентського комітету із закордонних справ Том Тугендхат;
- колишній міністр з питань рівності Кемі Баденок;
- канцлер Казначейства Надхім Захаві.
Незадовго до оголошення списку колишній міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.
Імʼя нового премʼєр-міністра Великої Британії стане відомим 5 вересня.
Сам Борис Джонсон відмовився підтримати будь-кого з кандидатів, заявивши, що не хоче знижувати їхні шанси.
«Робота премʼєр-міністра на даному етапі полягає в тому, щоб дати партії можливість ухвалити рішення», — сказав він.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Саме йому пророкували перемогу, а рейтинги показували найвищий рівень підтримки.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Про це він оголосив у зверненні 7 липня. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового — процес вибору нового голови партії має розпочатися вже зараз.