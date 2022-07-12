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У Британії визначилися кандидати на посаду премʼєр-міністра країни

Автор:
Софія Телішевська
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У Великій Британії визначився перелік кандидатів, які пройшли до наступного етапу боротьби за посаду лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра країни.

Про це повідомляє Sky News.

До першого туру пройшли вісім депутатів:

  • глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс;
  • колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант;
  • молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордаунт;
  • генеральний прокурор Суелла Браверман;
  • міністр фінансів Ріші Сунак;
  • голова парламентського комітету із закордонних справ Том Тугендхат;
  • колишній міністр з питань рівності Кемі Баденок;
  • канцлер Казначейства Надхім Захаві.

Незадовго до оголошення списку колишній міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

Імʼя нового премʼєр-міністра Великої Британії стане відомим 5 вересня.

Сам Борис Джонсон відмовився підтримати будь-кого з кандидатів, заявивши, що не хоче знижувати їхні шанси.

«Робота премʼєр-міністра на даному етапі полягає в тому, щоб дати партії можливість ухвалити рішення», — сказав він.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Саме йому пророкували перемогу, а рейтинги показували найвищий рівень підтримки.

  • 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Про це він оголосив у зверненні 7 липня. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового — процес вибору нового голови партії має розпочатися вже зараз.