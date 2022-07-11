На посаду нового премʼєра Британії претендують 11 посадовців, серед них і глава МЗС Ліз Трасс

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра країни. Окрім неї на цю посаду претендують ще 10 посадовців, Борис Джонсон публічно не оголошує підтримку жодному.

«Я хочу очолити уряд, який буде прихильний до основних консервативних принципів: низьких податків, жорсткого контролю за витратами, стимулювання економіки та надання людям можливості досягти всього, чого вони хочуть», — заявила Трасс у передвиборчому відеоролику.

Вона також обіцяла, що дотримуватиметься жорсткої лінії стосовно путіна.

До цього про намір боротися за лідерство серед консерваторів заявили: колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант, колишня міністр оборони Пенні Мордаунт, колишній міністр фінансів Ріші Сунак, колишній міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід, генеральний прокурор Суелла Браверман, голова парламентського комітету із закордонних справ Том Ту, міністр транспорту Грант Шапс та інші малопримітні політики.

Сам Борис Джонсон відмовився підтримати будь-кого з кандидатів, заявивши, що не хоче знижувати їхні шанси.

«Робота премʼєр-міністра на даному етапі полягає в тому, щоб дати партії можливість ухвалити рішення», — сказав він.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Саме йому пророкували перемогу, а рейтинги показували найвищий рівень підтримки.

«Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та сімʼєю я ухвалив рішення не брати участь у конкурсі на посаду лідера Консервативної партії», — написав він.

Воллес сказав, що це був нелегкий вибір. Але він зосереджений на своїй поточній роботі та забезпеченні безпеки Британії. Він побажав удачі всім кандидатам і сподівається, що британські політики швидко повернуться до розвʼязання питань, для чого й були обрані.