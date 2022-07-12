Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звільнив начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Олександра Шкиренка, який який відповідав за мобілізацію.
Про це повідомляє БЕЛТА.
Шкиренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил та зарахований у розпорядження міністра оборони.
З якого приводу такі кадрові зміни не повідомляється.
У білорусі понад місяць тривають військові навчання. Вони зокрема включають перевірку механізмів мобілізації. В кінці червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.
- У МЗС України і розвідці вважають, що ризику нападу з боку білорусі поки що немає. За армією білорусі уважно стежать. Наразі в країні збільшується кількість російської авіації та ракетних систем. Загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще три місяці, оскільки південь країни закрили для авіації до жовтня.