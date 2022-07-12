ЗСУ ліквідували командира волгоградської дивізії. Ймовірно, це робота HIMARS

Збройні сили України ліквідували російського полковника, командира волгоградської 20 мотострілецької дивізії зі складу 8 армії росії Олексія Горобця.

Про це повідомив волгоградський ресурс «Блокнот Волгограда» з посиланням на слова вдови. Для підтвердження особи полковника «довелося робити тест ДНК».

Напередодні, 11 липня, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук називав прізвище Горобця серед загиблих окупантів високого рангу, які, ймовірно, були знищені РСЗВ HIMARS в окупованій частині Херсонської області.

За його словами, ЗСУ вдарили по штабу росіян, внаслідок чого загинули Горобець, начштабу 22 армійського корпусу генерал-майор Насбулін, начальник оперативного відділення штабу дивізії підполковник Коваль, начальник артилерії цієї дивізії підполковник Гордєєв і полковник Кенс. Звідки у Братчука ця інформація, невідомо.