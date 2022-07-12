Голова ОВА Гайдай: За останній тиждень у глибокому тилу росіян на Луганщині підірвали дуже багато артилерійських складів

На Луганщині українські артилеристи підірвали дуже багато складів у глибокому тилу російської армії.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«Це відбулося за останній тиждень не один і не два рази, а дуже багато. За потужністю вибухів ми можемо говорити, що там були величезні артилерійські склади. Найімовірніше, це набої для гармат великого калібру — від 152 до 240-го для реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» і «Ураган», — сказав він.
За словами Гайдая, російські окупанти налякані точною роботою українських артилеристів і влучними підривами їхніх складів. За прогнозами, вони триматимуть боєприпаси в автомобілях і намагатимуться їх перевозити.
Також є інформація, що росіяни триматимуть снаряди у школах і дитсадках, щоб звинуватити українських військових в обстрілі цивільних обʼєктів та вигаданих жертвах.
- 12 липня українські військові підтвердили знищення складу боєприпасів росіян у Новій Каховці. Також у ЗСУ розповіли, що українські штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів на Миколаївщині — у районах Снігурівки та Любимівки.