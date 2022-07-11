Окупанти заявили про невдалий замах на херсонського колаборанта сальдо

Окупаційна адміністрація Херсонської області заявила про невдалий замах на так званого «губернатора» Херсонщини володимира сальдо.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, на шляху руху автомобіля сальда було закладено вибухівку. Її нібито вчасно виявили та знешкодили.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 липня була спроба замаху на так званого «голову» адміністрації Мелітопольського району андрія сігуту. Окупанти стверджують, що диверсант обстріляв будинок колаборанта, але той не постраждав. Окупанти кажуть, що нападника вбили під час затримання.