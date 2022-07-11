В окупованому Мелітополі стався замах на колаборанта андрія сігуту

Окупаційна адміністрація Мелітополя повідомила про замах на колаборанта андрія сігуту — так званого «голову» адміністрації Мелітопольського району.

Про це повідомляють Інтерфакс, а також колаборанти олексій селіванов (називає себе заступником начальника ГУ МВС у Запорізькій області) та володимир рогов (член так званої головної ради області).

Окупанти кажуть, що замах на сігуту стався в ніч на 11 липня. Невідомий чоловік обстріляв будинок сігути, після чого спробував сховатися в лісосмузі у передмісті Мелітополя. «Диверсанта», як стверджують окупанти, затримували з боєм. Він нібито чинив збройний опір і був убитий. Сам сігута нібито не постраждав.

Окупанти наразі шукають «поплічників терориста Зеленського».