Понад 7 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти

Він пояснив, що в списку зниклих безвісти є захисники «Азовсталі», яких наразі утримують на окупованих територіях або в росії. Зв’язку з ними немає, тому полонені потрапляють до цього списку.

Як приклад Котенко наводить військових 1 батальйону 36 бригади.

«Ми знаємо, що їх вивезли в росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх понад сотню, то ми розуміємо, що практично весь батальйон — у полоні. Звʼязку з ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін вони повернуться додому», — заявив Котенко.