ООН має докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовими

Моніторингова місія ООН з прав людини має докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовим.

Про це заявила голова місії Матільда Богнер.

«Наразі ми маємо задокументовані докази 270 випадків викрадень та утримання в полоні цивільного населення російськими військовими», — сказала вона.

За словами Богнер, ООН активно працює над цими кейсами та закликає росію звільнити людей. «Також закликаємо міжнародну спільноту вести діалог з росією і вимагати звільнення цивільних полонених», — додала вона.