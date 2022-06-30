ООН має докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовими

Моніторингова місія ООН з прав людини має докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовим.
Про це заявила голова місії Матільда Богнер.
«Наразі ми маємо задокументовані докази 270 випадків викрадень та утримання в полоні цивільного населення російськими військовими», — сказала вона.
За словами Богнер, ООН активно працює над цими кейсами та закликає росію звільнити людей. «Також закликаємо міжнародну спільноту вести діалог з росією і вимагати звільнення цивільних полонених», — додала вона.
- 29 червня місія Управління ООН з прав людини опублікувала доповідь про порушення прав людини під час війни в Україні, яка охоплює період із 24 лютого по 15 травня. У доповіді ООН підтвердила вбивства мирних жителів у 30 містах України. Крім того, ООН відомо про 108 можливих випадків сексуального насильства, зокрема про 78 зґвалтувань. Експерти ООН за цей період зафіксували загибель 3 924 мирних жителів і поранення у 4 444 людей, хоча жертв набагато більше.