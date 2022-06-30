ООН підтвердила вбивства цивільних російськими військами у 30 містах України

Моніторингова місія Управління ООН з прав людини опублікувала доповідь про порушення прав людини під час війни в Україні, яка охоплює період із 24 лютого по 15 травня. У доповіді ООН підтвердила вбивства мирних жителів у 30 містах України.

Експерти ООН за вказаний період зафіксували загибель 3 924 мирних жителів та поранення у 4 444 людей. Однак реальна кількість жертв набагато вища, оскільки ці цифри включають лише ті випадки, які управлінню вдалося повністю підтвердити.

Також за вказаний період члени моніторингової місії отримали дані про вбивства понад 300 мирних жителів, які, найімовірніше, скоєні російськими військовими поза бойовими діями у більш ніж 30 містах України. Йдеться про розстріл машин біженців та вбивства людей, яких росіяни підозрювали в роботі на ЗСУ. Тільки в Бучі документально підтверджено, що не менше 50 цивільних осіб було вбито російськими загарбниками, коли місто знаходилося під їхньою окупацією.

Крім того, ООН відомо про 108 можливих випадків сексуального насильства, у тому числі 78 зґвалтувань. 23 із них, серед яких були групові зґвалтування, тортури, примус до публічного роздягання та загрози сексуального насильства, експерти змогли підтвердити. У 13 випадках жертвами були чоловіки, у дев’яти — жінки, в одному — дівчинка.