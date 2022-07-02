У полоні росіян перебувають 8 міських, сільських і селищних голів із трьох областей

Станом на 2 липня в російському полоні перебувають 8 голів міст, сіл і селищ із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Про це повідомляють в Асоціації міст України.

«На жаль, інформація про звільнення з полону міського голови Голої Пристані Олександра Бабича не підтвердилася», — зазначають в організації.

Тож зараз у полоні російських окупантів перебувають: