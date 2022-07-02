У полоні росіян перебувають 8 міських, сільських і селищних голів із трьох областей

Станом на 2 липня в російському полоні перебувають 8 голів міст, сіл і селищ із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.
Про це повідомляють в Асоціації міст України.
«На жаль, інформація про звільнення з полону міського голови Голої Пристані Олександра Бабича не підтвердилася», — зазначають в організації.
Тож зараз у полоні російських окупантів перебувають:
- Євгеній Матвєєв — міський голова Дніпрорудного;
- Олександр Шмиголь — сільський голова Вільхівки;
- Олександр Бабич — міський голова Голої Пристані;
- Ігор Колихаєв — міський голова Херсону;
- Валентина Костенко — сільський голова Великих Копанів;
- Дмитро Ляхно — селищний голова Горностаївки;
- Сергій Хільченко — сільський голова Хрестівки;
- Петро Збаровський — селищний голова Новотроїцького.
- Про те, що росіяни взяли у полон мера Херсону Ігоря Колихаєва, стало відомо 28 червня. У нього провели обшуки, після чого вивезли в невідомому напрямку. Раніше Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, але залишився в місті.