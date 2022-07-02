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У полоні росіян перебувають 8 міських, сільських і селищних голів із трьох областей

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 2 липня в російському полоні перебувають 8 голів міст, сіл і селищ із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Про це повідомляють в Асоціації міст України.

«На жаль, інформація про звільнення з полону міського голови Голої Пристані Олександра Бабича не підтвердилася», — зазначають в організації.

Тож зараз у полоні російських окупантів перебувають:

  • Євгеній Матвєєвміський голова Дніпрорудного;
  • Олександр Шмиголь — сільський голова Вільхівки;
  • Олександр Бабич — міський голова Голої Пристані;
  • Ігор Колихаєв — міський голова Херсону;
  • Валентина Костенко — сільський голова Великих Копанів;
  • Дмитро Ляхно — селищний голова Горностаївки;
  • Сергій Хільченко — сільський голова Хрестівки;
  • Петро Збаровський — селищний голова Новотроїцького.
  • Про те, що росіяни взяли у полон мера Херсону Ігоря Колихаєва, стало відомо 28 червня. У нього провели обшуки, після чого вивезли в невідомому напрямку. Раніше Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, але залишився в місті.