Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

У Литві набула чинності заборона на імпорт низки товарів російського походження на територію Євросоюзу. Це передбачено четвертим пакетом санкцій ЄС.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, мова йде про заборону на ввезення бетону, деревини, спирту і промислових хімікатів на спиртовій основі. Обмеження торкнеться транзиту до Калінінградської області рф. Раніше вважалося, що у новому розʼясненні щодо застосування санкцій від Європейської комісії для цього російського регіону можуть бути винятки.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії пише, що в ЄС планують дозволити росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, але тільки в обсягах, сумірних з поставками до вторгнення в Україну.