Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

У Литві набула чинності заборона на імпорт низки товарів російського походження на територію Євросоюзу. Це передбачено четвертим пакетом санкцій ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, мова йде про заборону на ввезення бетону, деревини, спирту і промислових хімікатів на спиртовій основі. Обмеження торкнеться транзиту до Калінінградської області рф. Раніше вважалося, що у новому розʼясненні щодо застосування санкцій від Європейської комісії для цього російського регіону можуть бути винятки.