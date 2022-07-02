Der Spiegel: Єврокомісія хоче дозволити росії транзит товарів у Калінінград

Єврокомісія планує дозволити росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, але тільки в обсягах, сумірних з поставками до вторгнення в Україну.

Про це пише Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії.

Обсяг товарів, дозволених для транзиту, визначатимуть за литовськими митними документами. В особливих випадках обсяг можуть збільшити, але російській стороні доведеться доводити кожен виняток.

Раніше Reuters писало, що у Європейському Союзі готові виключити Калінінградську область з-під дії санкцій та дозволити транзит туди товарів через територію ЄС, але якщо на це погодиться Литва.

Публікація рішення Єврокомісії очікується найближчими днями.