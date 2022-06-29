Reuters: ЄС готовий дозволити транзит російських товарів до Калінінграду. Але якщо на це погодиться Литва

У Європейському Союзі готові виключити Калінінградську область росії з-під дії санкцій і дозволити транзит туди товарів через територію ЄС. Цей процес може відновитися вже за кілька днів.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Вони зазначають, що ЄС наближається до компромісної угоди з Литвою, яка заблокувала транзит товарів до Калінінграду через санкції проти рф.

Наразі європейські чиновники планують звільнити від санкцій товари, які прямуватимуть до Калінінграду. Якщо Литва погодиться на такі умови, то транзит зможуть відновити вже на початку липня.

Джерела видання зазначають, що в Литві побоюються, що в разі невирішення питання транзиту росіяни спробують створити сухопутний коридор до Калінінграду через Білорусь за допомогою своїх військ.

«[Путін] має набагато більше важелів впливу, ніж ми. Це в наших інтересах — знайти компроміс», — сказало одне джерело, визнавши, що кінцевий результат може здатися несправедливим.

У ЄС працюють над тим, щоб зробити виняток для перевезень товарів до Калінінграду. Зокрема, там вказують, що це не може вважатися міжнародною торгівлею, оскільки товари перевозяться з однієї частини росії в іншу. Також санкції можуть скасувати з так званих гуманітарних причин.