Флот росії розпочав навчання у Калінінградській області, після того як Литва заблокувала транзит

Балтійський флот росії розпочав навчання у Калінінградській області після того, як Литва запровадила заборону на транзит санкційних товарів через свою територію з рф до Калінінграда.

Як пишуть російські ЗМІ, у маневрах беруть участь близько тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Артилеристи та ракетники виконають «кілька сотень вогневих завдань» із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган», великокаліберних гармат «Гіацинт», самохідних артилерійських установок «Мста-С», «Акація» та «Гвоздика».

Погрози росії

У росії вже відкрито погрожують Литві за її рішення. Сьогодні, 20 червня, до міністерства закордонних справ росії було викликано тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене. Їй заявили «рішучий протест», а дії Литви розцінили як «відкрито ворожі».

«Якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією російської федерації через Литву не буде відновлено у повному обсязі, то росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів», — заявили в МЗС.

Спікер путіна пєсков назвав рішення Литви незаконним, зазначивши, що росія вже визначається з відповіддю. У раді федерації кажуть, що у росії будуть «розвʼязані руки для вирішення питання будь-якими способами», якщо ЄС не виправить ситуацію з «блокадою Калінінграда».

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що влада опрацьовує «заходи у відповідь», які можуть торкнутися «транспортного комплексу» країн Балтії.

Реакція України і ЄС

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росія сама винна у такій ситуації. «РФ не має права погрожувати Литві. Москва повинна звинувачувати лише себе за наслідки неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів», — написав Кулеба у Twitter.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель поки не бачить серйозної напруги у відносинах з рф через припинення транзиту.

«На решту світу те, що відбувається в Калінінграді, не вплине, але на решту світу дуже сильно вплине те, що відбувається в Україні», — сказав Боррель.