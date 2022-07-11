Обстріл росіянами Часового Яру: кількість загиблих зросла до 18

Кількість жертв обстрілу росіянами Часового Яру (Донецька область) зросла до 18.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів врятували 6 людей. Рятувальники розчистили та розібрали близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Також їм вдалося встановити контакт з двома людьми, які перебувають під завалами. Роботи тривають.

Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.