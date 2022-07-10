На Донеччині після обстрілу росіян обвалився будинок. Щонайменше 6 загиблих, під завалами — десятки людей

У Часовому Ярі (Донецька область) внаслідок обстрілу житлового будинку загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко.

Пʼятеро людей дістали поранення. Ворог обстріляв населений пункт з реактивної артилерії. Це зруйнувало багатоповерхівку, під завалами якої опинилися щонайменше 30 людей.

«У будинку повністю знищено два підʼїзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина», — написав Кириленко.