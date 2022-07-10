Кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 15 людей

Станом на 13:00 рятувальники з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру (Донецька область) витягнули 15 тіл загиблих. Рятувально-пошукова операція триває.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, з них одна дитина. Наразі підтверджено пʼять поранених.
- Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.