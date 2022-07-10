Кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 15 людей

Станом на 13:00 рятувальники з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру (Донецька область) витягнули 15 тіл загиблих. Рятувально-пошукова операція триває.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, з них одна дитина. Наразі підтверджено пʼять поранених.