Суд Швейцарії виправдав експрезидентів ФІФА й УЄФА у справі про шахрайство

Федеральний швейцарський суд сьогодні, 8 липня, оголосив вирок у справі про корупцію проти експрезидента ФІФА Йозефа Блаттера та екскерівника УЄФА Мішеля Платіні. Рішенням суду обох футбольних функціонерів виправдано.

Про це повідомляють Reuters і Sky News.

У справі про шахрайство, корупцію, зловживання довірою та підробкою Блаттеру і Платіні загрожувало до п’яти років ув’язнення, хоча 15 червня 2022 року прокуратура Швейцарії запросила для них по одному року та восьми місяців ув’язнення.

Сьогодні суд вирішив, що факт шахрайства не був встановлений, і виніс вердикт з урахуванням загального правового принципу, який наказує тлумачити сумніви на користь обвинувачених. Адвокати Блаттера і Платіні також наголошували, що у справі немає мотиву — перший начебто не отримав жодної вигоди від переказу двох мільйонів франків Платіні.