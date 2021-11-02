Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення експрезидентам ФІФА й УЄФА. Їм загрожує увʼязнення

Їх звинувачують у незаконному привласненні 2 мільйонів швейцарських франків (трохи понад $2 мільйони) та підробці документів. Судитиме спортивних функціонерів Федеральний кримінальний суд у Беллінцоні.

Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення у шахрайстві колишнім президентам Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Зеппу Блаттеру і Мішелю Платіні .

Згідно з версією слідства, Блаттер схвалив незаконний платіж Платіні заднім числом із коштів ФІФА за його роботу в організації. Стверджується, що це завдало шкоди міжнародній федерації.

Ця справа призвела до відставки Блаттера та Платіні у 2015-му та 2016 році відповідно. Обом також заборонили обіймати будь-які посади у футболі спочатку на 8, а потім ще на 6 років.

Під час розслідування розкрили ще низку фактів, які призвели до нових звинувачень, зокрема в незаконних виплатах спортивним чиновникам. Повідомляється, що ексчиновникам загрожує увʼязнення.