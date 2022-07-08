Ракетний удар по Кременчуку. Поліція ідентифікувала останки 20 людей, яких вважали зниклими безвісти

Нацполіція продовжує працювати на місці зруйнованого ракетним ударом ТРЦ у Кременчуку. Криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину рф, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей.

Наразі встановлено останки 20 людей, яких вважали зниклими безвісти.

На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи, одна людина все ще вважається безвісти зниклою.