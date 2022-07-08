Ракетний удар по Кременчуку. Поліція ідентифікувала останки 20 людей, яких вважали зниклими безвісти

Нацполіція продовжує працювати на місці зруйнованого ракетним ударом ТРЦ у Кременчуку. Криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину рф, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей.
Наразі встановлено останки 20 людей, яких вважали зниклими безвісти.
На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи, одна людина все ще вважається безвісти зниклою.
- Удень 27 червня росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук. До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей, але коли вона почалася, багато з них встигли вийти з торгового центру, однак там залишалися працівники та частина відвідувачів. Били росіяни ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали з Курської області.
- Унаслідок ракетного обстрілу загинула 21 людина. Також постраждали 66 людей, 26 з яких шпиталізували.
- Служба безпеки України вже встановила імена російських льотчиків, які вдарили по торговому центру, їм загрожує довічне увʼязнення.