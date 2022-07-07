Фінляндія будуватиме стіну на кордоні з росією — парламент ухвалив

Фінляндія починає зміцнювати кордон із росією на тлі війни в Україні та погроз з боку керівництва рф Заходу. Парламент країни в четвер, 7 липня, схвалив законопроєкт про зведення загороджувальних барʼєрів з можливістю повністю закрити ділянку спільного кордону завдовжки 1 300 кілометрів у разі виняткових обставин.

Про це пише The Guardian.

Голосування пройшло у той час, коли Фінляндія перебуває у процесі прискореного приєднання до НАТО. Ухвалений законопроєкт дає уряду право вести будівництво загороджень поблизу кордону і за необхідності закривати пункти перетин, наприклад, щоб стримувати потік біженців.

Почати будівництво загороджень планують щонайшвидше, фінансування для цього виділили ще навесні.