росія проти вступу України в ЄС, а Фінляндії й Швеції погрожує ударами за вступ до НАТО

У росії заявили, що у них змінилася позиція щодо вступу України до ЄС — тепер вона схожа до позиції щодо НАТО (тобто негативна). Крім цього, рф пригрозила Швеції та Фінляндії — якщо вони стануть членами НАТО, то їхні території будуть можливою ціллю для військових рф.
Ці позиції озвучив заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський, а цитує його РИА.
«Позиція росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО», — заявив Полянський.
Що стосується Швеції та Фінляндії, то ось що він сказав: «Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не буде ударом для безпеки рф, росія готова протистояти загрозі альянсу. Однак тільки-но Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових рф».
На запитання про те, в якому випадку росія може застосувати ядерну зброю, полянський відповів: «Якщо ви загрожуєте ядерній державі, ви повинні враховувати всі варіанти».
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила, що планує стати членом НАТО. Для цього парламент країни має проголосувати за подання заявки на вступ. Парламент Швеції зараз також розглядає питання про приєднання до альянсу. До блоку вони вступатимуть за спрощеною процедурою, тому що їхні армії відповідають стандартам НАТО.