росія проти вступу України в ЄС, а Фінляндії й Швеції погрожує ударами за вступ до НАТО

У росії заявили, що у них змінилася позиція щодо вступу України до ЄС — тепер вона схожа до позиції щодо НАТО (тобто негативна). Крім цього, рф пригрозила Швеції та Фінляндії — якщо вони стануть членами НАТО, то їхні території будуть можливою ціллю для військових рф.

Ці позиції озвучив заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський, а цитує його РИА.

«Позиція росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО», — заявив Полянський.