Financial Times: росія згодна на Україну в ЄС, але не в НАТО. «Денацифікацію» на перемовинах уже не обговорюють

Наразі росія вже не вимагає від України «денацифікації» та готова дозволити Києву приєднатися до Європейського Союзу, якщо Україна залишиться позаблоковою. Ці питання обговорюються на переговорах між сторонами.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, які близькі до переговорного процесу.

Київ і москва обговорюють паузу у військових діях як частину можливої ​​угоди, яка б передбачала відмову України від прагнення до членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки та перспективу вступу до ЄС. Проєкт документа про припинення вогню не містить жодної з трьох первинних основних вимог Росії, а саме «денацифікації», «демілітаризації» та правового захисту російської мови в Україні.

У рамках угоди, що розглядається, Україна також повинна утриматися від розробки ядерної зброї або розміщення іноземних військових баз. Натомість Україна повинна отримати гарантії безпеки від таких країн, як росія, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Китай, Італія, Польща, Ізраїль та Туреччина.

Проєкт угоди також містить пункти щодо Криму і Донбасу, які згодом будуть обговорювати президенти обох країн.