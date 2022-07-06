Росіяни не вийшли на адмінкордони Луганської області. У двох населених пунктах тривають бої

Російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганської області, у двох населених пунктах ще тривають бої.

Про це вранці 7 липня повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Росіяни відзвітували про захоплення усієї області, але це не зовсім так. Луганщина досі бореться: у двох населених пунктах тривають дуже запеклі бої, російська армія постійно отримує нові резерви та нову техніку. Обстрілюють усе зранку до ночі, намагаються налагодити стабільні переправи», — пояснив Гайдай.