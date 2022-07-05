Інститут вивчення війни: Після успіху в Лисичанську росіяни зосередяться на взятті Сіверська та Бахмуту

Російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, імовірно, продовжать просуватися на захід від траси Бахмут — Лисичанськ, щоб захопити Бахмут і Сіверськ, хоча їхня здатність зробити це успішно після втрат при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна, вважають експерти.

За даними ISW, усе частіше ЗСУ атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню за непрямим наведенням і з наданих США систем HIMARS у глибині окупованих територій. HIMARS демонструє, як західна військова допомога надає Україні нові та необхідні військові можливості, вважають в ISW.