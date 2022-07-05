Платформа UNITED24 за два місяці зібрала $76,8 мільйона. На оборону найбільше донатили зі США

Фандрейзингова платформа UNITED24 за два місяці роботи зібрала $76,8 мільйона — внески надійшли з 90 країн світу. Найбільше донатів — зі США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві нагадали, що платформу запустили 5 травня. Отримані кошти йдуть на допомогу та відновлення України — їх перераховують на офіційні рахунки Нацбанку, після чого розподіляють на три міністерства — охорони здоровʼя, інфраструктури та оборони. Далі гроші розподіляють за трьома напрямами: на оборону та розмінування, гуманітарну та медичну допомогу, а також на відбудову країни.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що країни-донори самостійно обирають напрям допомоги Україні. Наприклад, пріоритетом для США стала оборона та розмінування України, а для Німеччини — медична допомога.

«Ми вже закупили необхідне обладнання та техніку для наших захисників, апарати для медиків, які рятують життя в гарячих точках [...]. Кілька днів тому ми запустили «Армію дронів». І вже сьогодні в Лугано підписали Меморандум про співпрацю зі Світовим конґресом українців, який обʼєднує понад 20 мільйонів українців у всьому світі. Зараз вони акумулюють свої зусилля, щоб долучити максимальну кількість людей, бізнесу, організацій та компаній для допомоги нам з «Армією дронів», — заявив міністр.