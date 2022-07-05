Японія запровадила нові санкції проти росії та білорусі

Японія затвердила додатковий пакет санкцій проти росії та білорусі. Ідеться про обмежувальні заходи проти ще 90 організацій та фізосіб двох країн.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну Японії.
Санкційний пакет включає в себе:
- заморожування активів 57 фізосіб і 6 компаній з Росії, включно з віцепремʼєром Дмитром Григоренком, віолончелістом Сергієм Ролдугіним, родичами голови ради директорів «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова;
- експортні обмеження щодо 65 російських і 25 білоруських компаній;
- обмеження для 5 представників проросійських адміністрацій Херсонської та Запорізької областей;
- ембарго на імпорт золота;
- заборону на надання послуг рф з бухгалтерського обліку, аудиту, консалтингу та трастових послуг.
Від початку російського вторгнення під японські санкції потрапили близько 800 громадян росії, білорусії та представники терористичних «лднр».
- 7 червня Японія запровадила санкції проти російських банків через війну в Україні. Під обмеження потрапили Московський кредитний банк і Россельхозбанк.
- 10 червня уряд Японії заборонив експорт до росії вантажівок і спецтехніки.