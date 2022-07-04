У російському Бєлгороді зросла кількість загиблих від недільних вибухів

У росії, у місті Бєлгород зросла до пʼяти кількість загиблих від вибухів, які стались 3 липня.
Цю інформацію агентству РИА підтвердила родичка ще двох загиблих.
Ці двоє загиблих — з однієї родини. Відтак кількість загиблих зросла до пʼяти, адже спочатку їх було троє.
- Уночі 3 липня в російському місті Бєлгород було чути «серію гучних звуків». Губернатор Вʼячеслав Гладков повідомив про часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків, а також загиблих та постраждалих. Від чого саме були «гучні звуки», Гладков не уточнив, але написав, що працювала протиповітряна оборона.
- Російське міноборони заявляло, що по місту завдали удару нібито трьома українськими ракетами «Точка-У», які збила ППО. Пізніше журналісти знайшли підтвердження, що в один з будинків прилетів ступінь ракети російського зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир».