У російському Бєлгороді зросла кількість загиблих від недільних вибухів

У росії, у місті Бєлгород зросла до пʼяти кількість загиблих від вибухів, які стались 3 липня.

Цю інформацію агентству РИА підтвердила родичка ще двох загиблих.

Ці двоє загиблих — з однієї родини. Відтак кількість загиблих зросла до пʼяти, адже спочатку їх було троє.