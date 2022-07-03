У російському Бєлгороді вночі було чути «серію гучних звуків». У Курській області заявили, що збили українські дрони

Уночі в російському місті Бєлгород було чути «серію гучних звуків». Про це вранці 3 липня повідомив губернатор Вʼячеслав Гладков.

За його словами, є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків на вулицях Маяковського, Мічуріна, Чумичова, Попова та Павлова. Також постраждали не менше 39 приватних житлових будинків, а пʼять із них зруйновано повністю.

Гладков заявив, що є троє загиблих та четверо постраждалих, серед них дитина 10 років. Від чого саме були «гучні звуки», Гладков не уточнив, але написав, що працювала протиповітряна оборона.

Пізніше голова Курської області Роман Старовойт повідомив, що вночі російська ППО збили два українські безпілотники «Стриж» на підльоті до Курська. За його словами, постраждалих немає.