The Insider: У Бєлгороді на багатоповерхівку впав ступінь ракети російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир»

У росії, у багатоповерхівку міста Бєлгород, який напередодні обстріляли нібито українські військові, впав ступінь ракети російського зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир». Цю інформацію російському виданню The Insider підтвердили військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

Фотографію ракети, що потрапила в будинок, опублікували в Telegram-каналі «Жесть Белгород».

Російське міноборони заявляло, що по місту завдали удару нібито трьома українськими ракетами «Точка-У», які збила ППО.