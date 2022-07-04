Колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» повідомили про підозру у держзраді. Наразі він воює проти України

Держбюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК) колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя», капітану І рангу військової частини, яка дислокувалась в Криму.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
У 2014 році під час захоплення росіянами Криму цей капітан він перейшов на бік окупанта і здав єдину українську субмарину без бою. Він присягнув збройним силам рф та продовжив службу у російському Чорноморському флоті. Нині він на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів, яка воює проти України.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 15 років.
- Раніше підозру у держзраді отримав командир російського ракетного катера, а 14 червня ДБР оголосило підозру командиру російського фрегата «Адмирал Макаров», який обстрілював крилатими ракетами «Калібр» Миколаїв і Одесу.