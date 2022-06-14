Командиру російського корабля «Адмирал Макаров» оголошено підозру

Державне бюро розслідувань оголосило підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК) командиру російського фрегата «Адмирал Макаров».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У 2014 році цей капітан зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині в Криму, відмовившись виїжджати до Миколаївської області. Він присягнув збройним силам рф та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

Вже у 2022 році дезертир пішов війною проти українців. «Адмирал Макаров» під його командуванням обстрілював крилатими ракетами «Калібр» Миколаїв і Одесу.

Капітану-зраднику загрожує 15 років тюрми.

Зараз «Адмірал Макаров» знаходиться у Чорному морі.