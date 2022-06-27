ДБР повідомило про підозру командиру російського ракетного катера

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК) колишньому капітану 3 рангу з Криму.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У 2014 році цей офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Капітан присягнув збройним силам рф і продовжив службу у російському чорноморському флоті.

Зараз він командує російським ракетним катером «Вышний Волочек» та обстрілює Україну з Чорного моря. Держзраднику загрожує позбавлення волі до 15 років.