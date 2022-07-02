Канцлер Німеччини Шольц: Рішення про вторгнення в Україну путін ухвалив за рік до нього

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада росії давно планувала напад на Україну, а путін ухвалив рішення про вторгнення щонайменше за рік до нього.
Про це він розповів в інтервʼю CBS.
«Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма засобами, він справді веде цю жорстоку війну і він готувався до неї дуже довго. Я думаю, що рішення вести цю війну прийняли за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго», — сказав Шольц.
Він додав, що путін розраховує на тривалу війну — він до цього готовий.
- Інститут вивчення війни (ISW) писав у своєму звіті, що влада готує економіку країни до затяжної війни з Україною. Наразі кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки армії, для цього на розгляд держдуми рф внесли поправку до федеральних законів про підтримку збройних сил, яка передбачає «особливі заходи в економічній сфері».
- У кінці червня президент Зеленський казав лідерам G7 про плани завершити війну до кінця року.