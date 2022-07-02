Канцлер Німеччини Шольц: Рішення про вторгнення в Україну путін ухвалив за рік до нього

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада росії давно планувала напад на Україну, а путін ухвалив рішення про вторгнення щонайменше за рік до нього.

Про це він розповів в інтервʼю CBS.

«Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма засобами, він справді веде цю жорстоку війну і він готувався до неї дуже довго. Я думаю, що рішення вести цю війну прийняли за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго», — сказав Шольц.

Він додав, що путін розраховує на тривалу війну — він до цього готовий.