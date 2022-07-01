США дозволили використовувати Starlink на кораблях, літаках і вантажівках

Федеральна комісія зі звʼязку США дозволила компанії SpaceX Ілона Маска використовувати супутникову інтернет-мережу Starlink на транспортних засобах. Тепер звʼязок Starlink доступний для комерційних авіаліній, морських суден і вантажівок.

Про це повідомляє Reuters.

SpaceX подала відповідний запит на початку минулого року.

«Авторизація нового класу терміналів для супутникової системи SpaceX розширить спектр можливостей широкосмугового звʼязку, щоб задовольнити зростаючі вимоги користувачів, які тепер потребують підключення під час руху», — йдеться в опублікованому в четвер дозволі Федеральної комісії зі звʼязку.

Згідно з попередньою експериментальною ліцензією, компанія SpaceX тестувала адаптовані для літаків термінали Starlink на реактивних літаках Gulfstream і військових літаках США.