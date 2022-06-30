Інтернет від Starlink з’явиться в поїздах УЗ до кінця року

У поїздах «Укрзалізниці» до кінця цього року з’явиться інтернет від супутникових станцій Starlink. УЗ вже протестувала пілотний проєкт.
Про це в інтерв’ю Liga.Tech розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.
За його словами, УЗ вже протестувала пілотний проєкт у деяких поїздах, після чого українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює. «Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги», — заявив Щиголь.
- Наразі Україна має близько 12 тисяч терміналів Starlink від компанії SpaceX. Спочатку їх використовували для підтримки працездатності обʼєктів критичної інфраструктури, енергетичних компаній та лікарень, а також у роботі військових, але 20 квітня Держспецзвʼязку дозволила використовувати термінали Starlink усім охочим.
- 27 квітня SpaceX Ілона Маска зареєструвала в Україні представництво Starlink Ukraine («Старлінк Україна»). 9 червня Starlink Ukraine отримала статус оператора.