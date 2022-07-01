Нардепа Дмитра Лубінця призначили новим омбудсманом

Парламент України призначив народного депутата Дмитра Лубінця уповноваженим Верховної Ради з прав людини. За — 250 голосів.
Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 1 липня.
Дмитро Лубінець — нардеп від депутатської групи «За майбутнє», голова Комітету парламенту з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Сам Лубінець заявив, що захистом прав людини має займатись не тільки омбудсмен, він має робити це разом з парламентом, урядом, президентом та усіма іншими державними органами влади, «це глобальний спектр і глобальна робота».
- 31 травня Верховна Рада звільнила з посади омбудсмана Людмилу Денісову. Причина — незадоволеність її роботою на посаді, зокрема щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук. Сама ж Денісова заявила, що вона не займалась цими питаннями, адже не мала відповідних повноважень.