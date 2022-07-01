Британська розвідка: росія пішла зі Зміїного острова через ізоляцію гарнізону та зростання вразливості до ударів ЗСУ

Російська армія пішла зі Зміїного острова саме через ізоляцію військового гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як «жест доброї волі», як вона стверджує.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки станом на ранок 1 липня.

Так, ЗСУ протягом останніх кількох тижнів завдавали ударів по російському гарнізону на острові із застосуванням ракет та безпілотників. Крім того, Україна використала протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагались поповнити запаси на острові.