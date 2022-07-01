США заблокували понад $1 млрд активів російського олігарха Сулеймана Керімова, наближеного до путіна

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало траст вартістю понад $1 мільярд, пов’язаний із Сулейманом Керімовим — російським олігархом, наближеним до президента рф путіна.

Про це повідомляється на сайті управління.

Йдеться про траст Heritage Trust, через який переказували гроші до Сполучених Штатів через підставні компанії і фонди в Європі. Керімов керував ним таємно, оскільки у 2018 році потрапив до санкційного списку, який передбачає заморожування всіх активів.

Керімов перебуває під санкціями США через звинувачення у відмиванні грошей і його роль у російському уряді. У лютому, коли рф почала масштабне вторгнення в Україну, Керімов разом із кількома мільярдерами проводив зустріч із путіним.