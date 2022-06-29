Британія запровадила санкції проти двоюрідної сестри путіна та мільярдера Потаніна — другої найбагатшої людини росії

Велика Британія включила до свого списку санкцій проти росії 13 нових фізичних та юридичних осіб, зокрема двоюрідну сестру путіна Анну Цивілєву та другу найбагатшу людину рф — олігарха Володимира Потаніна, який придбав Росбанк і частки в Тінькофф Банку після вторгнення військ рф до України.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Британська сторона стверджує, що Потанін, який також є власником великого конгломерату «Інтеррос», продовжує накопичувати кошти, підтримуючи режим путіна. Його статки оцінюють у понад $30 мільярдів.

Цивілєва — президентка відомої російської вуглевидобувної компанії АТ Kolmar Group. Її чоловік Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області.

Також британський уряд накладає санкції на групу російських громадян і компаній за їхню участь у «репресіях цивільного населення та підтримці» режиму Башара Асада в Сирії. Ці заходи назвали «викриттям зловмисної діяльності росії по всьому світу».

Санкції передбачають заморозку активів вказаних осіб, заборону на співпрацю з ними, заборону на їх в’їзд до Британії тощо.

Від початку масштабного вторгнення росії в Україну (24 лютого) Британія запровадила санкції проти понад тисячу російських громадян і 120 компаній.