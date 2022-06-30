Події 30 червня в огляді «Бабеля»: окупанти втекли з острова Зміїний, країни НАТО готуються передати Україні багато важкого озброєння

Напередодні військові рф здійснили груповий наліт гелікоптерами на північ Херсонщини, але ЗСУ відбили його переносним зенітно-ракетним комплексом. Зранку росіяни кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району. У Зеленодольську ворог знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Війська росії обстріляли касетними боєприпасами Словʼянськ. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній, поранень зазнали шестеро людей.

Окупанти залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома катерами. На острові пожежа, лунають вибухи. Міноборони РФ підтвердило, що російські війська залишають острів, але назвало це «жестом доброї волі». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи наших військових по Зміїному та подякував їм за професіоналізм і мужність.

Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмують поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. Також російська армія не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут. Крім цього, росія не припиняє обстрілу території уздовж річки Сіверський Донець. Майже під постійним вогневим тиском район «Донсоди».

ЗСУ звільнили від окупантів село Потьомкине в Херсонській області. Бійці 60 окремої піхотної бригади провели успішний наступ, під час якого відбили кілька ворожих контратак і знищили російські БМП, танки та бронеавтомобіль «Тигр».

Нардеп «Слуги народу» та колаборант олексій ковальов, який перебуває на окупованій території Херсонської області, вперше зʼявився на відео після замаху. Відео з ним 30 червня опублікувало російське пропагандистське видання РИА. Замах він називає «диверсією українських спецслужб».

Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією. Також Україна запровадила економічні санкції у відповідь на те, що Сирія визнала «незалежність» так званих «лнр» і «днр».

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Він уточнив, що мова про нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпасів, протибатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS.

Італія передасть Україні артилерійські установки. Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. У коментарі виданню Politico Рютте додав, що «Італія теж вирішила долучитися» до поставок артилерії. На уточнювальне запитання, чи йдеться про гаубиці Panzerhaubitze 2000, нідерландський премʼєр зазначив, що це поки невідомо, проте «Італія заявила, що постачатиме схоже озброєння».

Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України. На запит української влади шведи надішлють протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування на загальну суму приблизно 500 мільйонів шведських крон (майже €46,8 млн).

Чеська компанія Jablotron планує найближчим часом передати Україні три сучасних розвідувальних безпілотники Bivoj. Там зазначили, що українські військові вже пройшли навчання.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення саміту НАТО у Мадриді заявив, що його країна відправить в Україну понад три десятки одиниць бронетехніки та кілька нових камер для дронів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у держав Альянсу немає списку винятків щодо видів озброєння, які можна постачати Україні. Столтенберг сказав це у відповідь на запитання про можливі поставки до України бойових танків західного зразка. За його словами, на саміті в Мадриді оголосили про поставку нових партій озброєння.