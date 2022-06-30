Російські гелікоптери здійснили груповий наліт на північ Херсонщини. ЗСУ його відбили

Військові рф здійснили груповий наліт гелікоптерами на північ Херсонщини, але ЗСУ відбили його переносним зенітно-ракетним комплексом.

Про це повідомили в ОК «Південь».

Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити українські підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті, але успіху не мали.

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ухиляючись, росіяни ретирувалися.

Одещину війська рф тероризували ракетами, що їх випускала авіація та береговий ракетний комплекс «Бастіон» з напрямку окуповано Криму. Одну ракету знищено над Одеським районом, ще пʼять атакували чорноморське узбережжя в Ізмаїльському районі. Завдяки обмеженню використання берегової смуги ушкодження мінімізовано, жертв немає.

Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кількох скупченнях ворожої сили та техніки, двох складах боєприпасів уздовж лінії фронту.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань.

Завдяки цьому російська армія втратила понад 40 своїх військових, дві гаубиці «Мста-Б» та самохідну «Мста-С», три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад паливно-мастильних матеріалів.