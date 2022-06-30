Канада надасть Україні 39 броньованих машин та камери для дронів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення саміту НАТО у Мадриді заявив, що його країна відправить в Україну більше трьох десятків одиниць бронетехніки і кілька нових камер для дронів.

Про це повідомляє Global News.

Канада поставить Україні 39 броньованих машин, а також запчастини та інші елементи, для їхнього обслуговування та підтримки.

Канадські бронемашини мають надійти в Україну цього літа.

Машини, які прямують до України, є частиною з 360 бронетранспортерів, які уряд Канади замовив для канадських військових. Канада переправить частину з них в Україну, але все одно отримає залишок свого замовлення пізніше.