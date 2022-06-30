Удар по ТЦ у Кременчуці: за день рятувальники знайшли ще 14 фрагментів людських тіл

На території зруйнованого російською ракетою ТЦ «Амстор» у Кременчуці рятувальники знайшли 14 фрагментів людських тіл.

Про це «Суспільному» повідомила речниця ДСНС Полтавської області Світлана Рибалко.

За її словами, це найбільша кількість знайдених частин тіл загиблих, які розшукали за день.

Загалом від початку аварійних робіт на території зруйнованого ТЦ знайшли 22 фрагменти тіл.