СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці: росіяни свідомо вчинили воєнний злочин

СБУ зібрала численні докази, що підтверджують — росіяни свідомо вчинили воєнний злочин.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов.

Запуск ракет Х-22 здійснено з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому «Шайковка» у Калузькій області рф. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

«На відео з моментом удару чітко видно — окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу. Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами», — йдеться у повідомленні.

Щодо обстрілу заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

«Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії — це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються», — додав Баканов.