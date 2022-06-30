СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці: росіяни свідомо вчинили воєнний злочин

СБУ зібрала численні докази, що підтверджують — росіяни свідомо вчинили воєнний злочин.
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов.
Запуск ракет Х-22 здійснено з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому «Шайковка» у Калузькій області рф. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.
«На відео з моментом удару чітко видно — окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу. Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами», — йдеться у повідомленні.
Щодо обстрілу заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.
«Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії — це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються», — додав Баканов.
- Удень 27 червня росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук. До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей, але коли вона почалася, то багато з них встигли вийти з торгового центру, однак у ТРЦ все ще лишалися працівники та частина відвідувачів. Били росіяни ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Ракети запускали з Курської області.
- У місті продовжують розбирати завали торгово-розважального центру «Амстор», куди 27 червня вдарила російська ракета.
- Українські правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговому центру у Кременчуку.